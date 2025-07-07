Старейший в Сибири и один из 36 действующих сегодня в России ипподромов помнит немало ярких событий.

Англичане устали драться и затеяли скачки

Конные соревнования известны с незапамятных времен. Гонки на колесницах были непременным атрибутом древнегреческих Олимпийских игр и считались самым зрелищным видом состязаний. От эллинов они перекочевали к римлянам, а на просторах Азии более популярны были верховые скачки. Элитные кони ценились на вес золота, о них складывались легенды.

В древние времена для скачек на лошадях и гонок на запряженных ими колесницах строились специальные сооружения – ипподромы. В средние века эту народную забаву заменили рыцарские турниры, но в XVI веке она стала возрождаться в Англии, где властям надоели кровопролитные драки стенка на стенку, которые по праздникам устраивали местные жители в ходе проведения подобия футбольных матчей. Генрих VIII повелел вместо этих побоищ проводить конные состязания, и в 1539 году в Честере был построен ипподром, который действует и поныне. А спустя 150 лет лорд Дерби учредил бега со ставками на победителя.

В те же годы граф Алексей Орлов-Чесменский, младший брат фаворита Екатерины II, начал завозить из Англии беговых лошадей и в 1799-м построил возле Донского монастыря сооружения для проведения конных соревнований. Но первый официальный ипподром был открыт лишь в 1826 году в городке Лебедянь Тамбовской губернии (ныне он находится в Липецкой области). В 1834-м ипподром открыли в Москве.

Современные ипподромы делятся на скаковые, на которых проводятся призовые скачки, и беговые, предназначенные в основном для испытаний рысаков. Однако большинство ипподромов совмещают обе эти функции. В России сегодня насчитывается 36 ипподромов. Самый большой после закрытия на очередную реконструкцию Центрального ипподрома в Москве находится в Казани, он рассчитан на 6 тысяч зрителей. Из российских ипподромов лишь 8 ведут свою историю с XIX века. К ним относится и Омский ипподром.

Взлетали аэропланы и отправлялись на фронт полки

Ипподром в Омске – старейший за Уралом. 29 мая 1887 года Главный управляющий государственного коннозаводства граф Илларион Воронцов-Дашков утвердил устав Омского общества охотников конского бега, после чего городская управа выделила участок, где были построены теплый павильон для VIP-персон, павильон для хора и оркестра и крытые галереи для зрителей. Первые скачки состоялись в 1888 году. Забеги проводились на трех дистанциях – полторы версты, одну и полверсты (1600, 1066 и 533 метра). Владельцами лучших скаковых лошадей были купец I гильдии Миней Мариупольский и братья Липатниковы, один из которых, оставшись в Омске после революции, стал управляющим ипподрома.

В 1891 году Омск посетил цесаревич, будущий император Николай II. Большой любитель лошадей. Он не преминул заглянуть на ипподром и лично награждал победителей скачек. В тот день на ипподроме собралось около пяти тысяч зрителей – шестая часть всего населения города. Трибун на всех, естественно, не хватило, поэтому люди заполнили центр бегового круга, висели на заборе, «оккупировали» крыши близлежащих домов. Спустя 20 лет не меньший ажиотаж вызвал первый в Омске полет аэроплана, на котором с поля ипподрома поднялся в воздух российский энтузиаст авиации Александр Васильев.

Ипподром стал и местом проведения первых в Омске футбольных матчей, которые начали официально проводиться в 1909 году. А в 1920-м здесь состоялся и первый международный матч – сборная города сыграла с составленной из военнопленных австро-венгерской сборной. Игра завершилась вничью 1:1.

В 1918-20 годах в Омске жил и работал знаменитый американский наездник Вильям Кейтон, чей камзол и шлем хранятся в Зале славы наездников США. Он познакомил омских любителей верховой езды с самой прогрессивной на то время системой тренинга, а в 1918 году в одном из забегов на дистанции в полторы версты установил рекорд ипподрома, который продержался почти 60 лет.

В мае 1942 года на поле ипподрома приняли присягу бойцы сформированной на базе Омского военно-пехотного училища 308-й стрелковой дивизии, прозванной по имени своего командира «Гуртьевской». Отсюда они отправились на Сталинградский фронт.

Тотализатор погубили букмекеры и «Спортлото»

В послевоенное время ипподром был одним из немногих в Омске развлечений и единственным местом, где можно было легально сыграть на деньги. Здесь, как и на всех ипподромах страны, действовал тотализатор. Традиция принимать ставки на бегах зародилась в Англии, а в 1886 году тотализатор пришел и на российские ипподромы. Это было выгодно и государству, которое получало определенные отчисления от объема ставок.

Ипподромы оказывали материальную помощь больницам, библиотекам, театрам.

«Вы думаете, это лошади стоят на фасаде Большого театра? Нет, это Большой театр стоит на лошадях!» – говаривал многолетний директор Центрального московского ипподрома Михаил Эфрос, подразумевая, что тотализатор ипподрома многие годы помогал главному театру страны.

В Омске в 60-70-е годы билетик с номером забега и лошади, на которую ставил любитель скачек, стоил 1 рубль, но выигрыши были незначительные – 20-50 копеек, если побеждал фаворит, и 3-5, от силы 10 рублей, если первой приходила непредсказуемая лошадь. Правда, билетов можно было купить, сколько угодно, и очередь у кассы тотализатора не иссякала.

С конца 70-х интерес к тотализатору и скачкам в целом стал ослабевать. Люди получили возможность выигрывать в «Спортлото» и других лотереях, появились новые виды развлечений. В постсоветские времена повсюду начали открывать казино и сети игровых автоматов, и тотализатор вовсе потерял актуальность для любителей азартных игр. А в 2008 году тотализаторы вместе с казино попали под запрет, правда, через четыре года ставки на бегах вновь разрешили.

На Омском ипподроме они были возобновлены в 2017 году, но просуществовал тотализатор всего около двух лет. На многих ипподромах страны ставки по-прежнему принимают, но от былой популярности тотализатора не осталось и следа – у букмекеров каждый может, не выходя из дома, сделать ставку в любом виде спорта, и ходить ради выигрыша на скачки мало кому интересно.

Ренессанс лошадиных бегов в Омске не состоялся

Для Омского ипподрома последние десятилетия сложились очень непросто. К своему столетию он подошел в весьма запущенном состоянии – трибуны обветшали, грунтовая беговая дорожка требовала капитального ремонта. В 1988 году были построены новые трибуны почти на тысячу мест, но устройство современной дорожки растянулось на 30 с лишним лет.

В 2011 году было создано АО «Российские ипподромы», в которое вошли Центральный московский и еще 15 ипподромов, в том числе и Омский. Это ненамного улучшило ситуацию, хотя соревнования в Омске стали проводиться более масштабные. В 2012 году на ипподроме впервые прошел этап межрегиональных испытаний лошадей рысистых и верховых пород «Большой Сибирский круг», с тех пор этапы этих соревнований проходят в Омске ежегодно, в их рамках разыгрывается Кубок губернатора области. В 2014 году в Омске состоялся Всероссийский конный фестиваль, в 2017-м – праздник в честь 130-летия ипподрома.

Этот юбилей не обошелся без происшествия, которое могло стать трагическим. Во время разминочного заезда две качалки, как в конном спорте называются коляски, на обгоне столкнулись друг с другом. Наездника одной из них выбросило на дорожку, а потерявшая управление испуганная лошадь продолжала нестись по дорожке с перевернутой качалкой, создавая серьезную угрозу для окружающих. На втором круге качалка оторвалась, задние ноги лошади запутались в вожжах, она сошла с дорожки и, устремившись к центру поля, попала в глубокую дренажную яму, откуда ее долго вытаскивали около десятка сотрудников ипподрома.

В целом же соревнования на старейшем ипподроме Сибири крайне редки. Прежде всего, их ограничивают возможности самого ипподрома, дорожка которого не приспособлена для верховых скачек и конкура, а годится лишь для состязаний качалок. Конечно, сказывается постоянный недостаток финансирования и, наконец, общая потеря интереса людей, в том числе молодежи, к этой забаве.

Олег Татин