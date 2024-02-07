Жители региона встретились с замгенпрокурора РФ Дмитрием Демешиным и рассказали ему о разных проблемах.
Сегодня, 7 февраля, в Омске заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин встретился с жителями города, а также Колосовского, Омского и Тевризского районов. Демешин обсудил с местными жителями вопросы зимнего содержания городских улиц, водоснабжения, переселения из ветхого и аварийного жилья и предоставления мер соцподдержки.
– Прокурору Омской области поручено организовать соответствующие проверочные мероприятия, в ходе которых дать правовую оценку действиям и решениям органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, иных уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона принять меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Исполнение всех поручений будет контролировать губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, что Демешин приехал в Омск вчера, 6 февраля.