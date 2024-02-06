Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин приехал в город сегодня и уже провел расширенное совещание.

Сегодня, 6 февраля, в Омск приехал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. В связи с этим в областной прокуратуре прошло расширенное заседание коллегии, на котором обсудили результаты работы в прошлом году.

Как заверил прокурор области Алексей Афанасьев, в 2023 году правоохранительные органы привели в соответствие федеральному законодательству 125 региональных и более 7,2 тыс. муниципальных нормативных правовых актов. Кроме того, были погашены долги по зарплате на сумму 84 млн рублей, а бизнесу возвращено более 170 млн рублей долгов.

Однако Демешин остановился на ряде других вопросов, которые требуют особого внимания.

– Приоритетным направлением остается вопрос по соблюдению трудовых прав граждан. Требуют дальнейшего надзорного сопровождения мероприятия, связанные с расходованием бюджетных средств при реализации национальных проектов, профилактика, а также пресечение хищений с использованием современных средств коммуникации, – отметил Демешин.

Эти вопросы надзорное ведомство взяло на контроль.