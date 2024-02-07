Похолодание придет в регион в воскресенье, 10 февраля. Именно до этого момента в области будут идти снегопады и метели.

Похолодание придет в регион в воскресенье, 10 февраля. Именно до этого момента в области будут идти снегопады и метели.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня днем в регионе ожидается 0…–5 °, ночью температура опустится до –2…–7 °, местами до –12 °. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 18 м/с, ожидаются снег, мокрый снег и метель.

8 февраля днем столбик термометра будет находиться на отметке –4…–9 °. Ночью он опустится до –5…–10 °. Также прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, снет, метель и гололедица.

9 февраля осадки продолжатся, а порывы ветра увеличатся до 20 м/с. Днем потеплеет до –4…+1 °, местами до –10 °, ночью температура опустится до –4…–9 °, при прояснении до –14 °. Аналогичная погода ожидает жителей региона и в субботу, 10 февраля. В воскресенье ожидается похолодание.