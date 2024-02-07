Нижегородские коллекторы звонили и писали предпринимательнице, бизнес которой находится в Омске, из-за ее бывшего сотрудника. Женщине это надоело.

Нижегородские коллекторы звонили и писали предпринимательнице, бизнес которой находится в Омске, из-за ее бывшего сотрудника. Женщине это надоело.

К судебным приставам обратилась директор одной из организации по производству кирпича в Омске. Она попросила помочь решить проблему, которая возникла между ней и нижегородской микрокредитной компанией «Срочноденьги». Оказалось, что сотрудники организации регулярно звонят женщине, отправляют сообщения и запросы в отношении ее бывшего сотрудника. При этом никакого согласия предпринимательница не давала.

– В заявлении женщина указала, что представитель ООО МКК «Срочноденьги», несмотря на явно выраженное с ее стороны несогласие на взаимодействие, на протяжении длительного времени неоднократно звонил, отправлял сообщения и запросы на адрес электронной почты относительно бывшего сотрудника, в которых содержалась информация о негативных последствиях для должника, включая упоминания об аресте имущества и запрете на пересечение границ Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

В отношении компании составили административный протокол и назначили штраф в размере 80 тыс. рублей. Однако представители «Срочноденьги» обратились в суд и потребовали отменить такое решение приставов. Но Фемида встала на сторону ведомства. Организации все-таки пришлось выплатить деньги.