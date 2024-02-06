Это один из способов работы с задолжавшими гражданами. При желании клиента можно будет переключить на «живого» сотрудника.

Это один из способов работы с задолжавшими гражданами. При желании клиента можно будет переключить на «живого» сотрудника.

Федеральная служба судебных приставов разъяснила нововведения в закон, который регулирует возврат просроченных долгов кредитными и микрофинансовыми организациями. Изменения действуют с 1 февраля.

Приставы будут вести перечень компаний, занимающихся возвратом задолженности. В этот список они будут попадать автоматически – после того, как получат соответствующий статус от ЦБ РФ.

Также обновили способы коммуникации с должниками. В частности, с ними теперь сможет общаться робот-коллектор. Это специальная программа, способная вести диалог без участия сотрудника Службы судебных приставов.

– Такой способ общения будет приравниваться к непосредственному взаимодействию с должником, и на робота-коллектора будут распространяться временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством. Переговоры с использованием автоматизированного интеллектуального агента должны записываться. Кроме того, алгоритм использования робота-коллектора должен предусматривать по требованию должника возможность переключения на сотрудника организации, – пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Смогут люди получать сообщения о своих долгах и через портал госуслуг. Для этого необходимо согласие должника и подключение к «Госуслугам» программного обеспечения организации, взыскивающей долг. В месяц можно отправлять не более двух сообщений по одному обязательству.

Еще один способ взаимодействия – письма гражданам по месту жительства или пребывания.

Закон также уточняет порядок взаимодействия с должником и его представителем, которым может быть только адвокат.

Федеральная служба судебных приставов имеет право ограничить коллекторские или микрофинансовые организации в их способах общения с должником, которые, как известно, не всегда бывают гуманными. Решение принимают должностные лица службы, если выявятся случаи нарушения закона.