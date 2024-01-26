От чрезмерно активных сборщиков долгов людей защищает Уголовной кодекс. Однако нередко коллекторы нарушают закон, и об этом нужно сообщать.

От чрезмерно активных сборщиков долгов людей защищает Уголовной кодекс. Однако нередко коллекторы нарушают закон, и об этом нужно сообщать.

В июле прошлого года в Уголовном кодексе РФ начала действовать статья, которая наказывает за незаконный возврат просроченной задолженности физических лиц. Проще говоря, это случаи, когда коллекторы собирают с людей долги незаконными способами: с угрозой насилия или с его помощью, с угрозами распространения либо распространением ложных и порочащих сведений о человеке и его близких и так далее.

Ответственность серьезная: от штрафа минимум 300 тыс. рублей до принудительных работ и даже лишения свободы до 10 лет со штрафом до 5 млн рублей.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области рассказали, куда можно сообщать о произволе профессиональных выбивателей долгов. Специалисты службы ведут государственный реестр и контролируют организации, которые занимаются возвращением задолженности.

– О противоправных действиях коллекторов граждане могут сообщить письменно, направив в Службу судебных приставов заявление с указанием ФИО, контактных данных, изложить причину обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото-, видео-, аудиоматериалы, скриншоты или детализацию звонков, также заявление можно направить и в электронном виде посредством интернет-приемной, функционирующей на официальном сайте Главного управления, – сообщили в ГУ ФССП по Омской области.

Приставы также напомнили жителям региона, чьи права нарушили работники коллекторских и микрофинансовых организаций, телефонный номер +7 (3812) 97-67-14, позвонив по которому, можно получить консультацию специалистов.

Напомним, сегодня стало известно, что ГУФССП России по Омской области оштрафовало банк «Пойдем!» за неправомерную деятельность по взысканию задолженности.