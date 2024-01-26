Так сотрудники организации пытались заставить приятеля женщины начать платить по кредитам. Теперь банку самому придется заплатить штраф.
В службу судебных приставов с жалобой на банк обратилась 68-летняя омичка. Она рассказала, что прописала знакомого в своем доме на 28-й Рабочей, мужчина взял кредиты, которые не возвращает, и теперь женщине портят жизнь коллекторы.
– Выйдя утром из своей квартиры, омичка дважды обнаруживала на заборе надписи с требованиями о возврате долга, при этом в последний раз представители банка заблокировали женщине выход со двора дома, прикрутив с внешней стороны к двери и забору крепежные изделия. Кроме того, рядом с оградой дома сотрудники АО КБ «Пойдем!» оставили ритуальный венок, забросив второй венок во двор, – сообщили приставы.
Приставы направили материалы в правоохранительные органы. Факт совершенного административного правонарушения подтвердился, и на банк «Пойдем!» составили протокол, после чего ГУФССП России по Омской области оштрафовало организацию на 105 тысяч рублей.
Представители банка пытались оспорить это решение в Арбитражном суде Москвы, но безуспешно. После вступления постановления в силу, организации предстоит оплатить штраф.