Так сотрудники организации пытались заставить приятеля женщины начать платить по кредитам. Теперь банку самому придется заплатить штраф.

Так сотрудники организации пытались заставить приятеля женщины начать платить по кредитам. Теперь банку самому придется заплатить штраф.

В службу судебных приставов с жалобой на банк обратилась 68-летняя омичка. Она рассказала, что прописала знакомого в своем доме на 28-й Рабочей, мужчина взял кредиты, которые не возвращает, и теперь женщине портят жизнь коллекторы.

– Выйдя утром из своей квартиры, омичка дважды обнаруживала на заборе надписи с требованиями о возврате долга, при этом в последний раз представители банка заблокировали женщине выход со двора дома, прикрутив с внешней стороны к двери и забору крепежные изделия. Кроме того, рядом с оградой дома сотрудники АО КБ «Пойдем!» оставили ритуальный венок, забросив второй венок во двор, – сообщили приставы.

Приставы направили материалы в правоохранительные органы. Факт совершенного административного правонарушения подтвердился, и на банк «Пойдем!» составили протокол, после чего ГУФССП России по Омской области оштрафовало организацию на 105 тысяч рублей.

Представители банка пытались оспорить это решение в Арбитражном суде Москвы, но безуспешно. После вступления постановления в силу, организации предстоит оплатить штраф.