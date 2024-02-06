Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на ж/д станции Исилькуль. О состоянии 17-летнего подростка пока ничего не известно.

Сегодня, 6 февраля, около 18:00 на обводном железнодорожном пути станции Исилькуль проходящий поезд травмировал 17-летнего подростка. Об инциденте рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

О состоянии подростка пока ничего не известно. По факту произошедшего стражи порядка организовали проверку. Им придется выяснить, как в регионе соблюдают правила безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.

·Происшествия

Инцидент произошел на ж/д станции Исилькуль. О состоянии 17-летнего подростка пока ничего не известно.

Сегодня, 6 февраля, около 18:00 на обводном железнодорожном пути станции Исилькуль проходящий поезд травмировал 17-летнего подростка. Об инциденте рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

О состоянии подростка пока ничего не известно. По факту произошедшего стражи порядка организовали проверку. Им придется выяснить, как в регионе соблюдают правила безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.