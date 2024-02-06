100 дронов и автомобиль марки Fiat конфисковали еще в прошлом году. Все это решили отправить на нужды СВО.

100 дронов и автомобиль марки Fiat конфисковали еще в прошлом году. Все это решили отправить на нужды СВО.

В Омской области таможенники вместе с сотрудниками ФСБ еще в прошлом году изъяли 100 дронов и автомобиль марки Fiat. Причиной этому стала ошибка в товаросопроводительных документах: в них не были указаны беспилотники. А машина была конфискована за нарушение срока вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза. Как рассказали в пресс-службе Омской таможни, было возбуждено два административных дела.

– По результатам рассмотрения дел судами принято решение о конфискации дронов и транспортного средства. Товары обращены в федеральную собственность, – отметили в надзорном ведомстве.

Автомобиль и 100 дронов решили отправить на нужды СВО.