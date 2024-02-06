Участники встречи не только отметили важность волонтерства, но и обсудили вопрос закрепления в региональном законодательстве поощрения волонтеров.

Участники встречи не только отметили важность волонтерства, но и обсудили вопрос закрепления в региональном законодательстве поощрения волонтеров.

Омские студенты принимают активное участие в добровольческой деятельности. В Штабе общественной поддержки отметили самых активных участников этой нелегкой, но очень важной работы, благодарственными письмами.

– Важность волонтерства для молодежи сложно переоценить. На этапе становления личности добровольчество наполняет жизнь дополнительным смыслом, позволяя быть причастным к действительно важным вещам, – подчеркнул модератор встречи, заместитель председателя Законодательного собрания Омской области Павел Коренной.

Одним из ключевых на мероприятии стал вопрос закрепления в региональном законодательстве поощрения волонтеров, в том числе студентов, которые вносят значительный вклад в развитие добровольчества. На встрече присутствовали проректоры по воспитательной работе ведущих омских вузов, которые также подключились к обсуждению этого вопроса.

Своим уникальным опытом, полученным во время работы в зоне СВО, с коллегами по волонтерскому цеху поделился член Молодежного правительства Омской области Иван Раздобарин.

Волонтерский центр по поддержке участников СВО и членов их семей продолжает работу на базе Штаба общественной поддержки (пр. Карла Маркса, 6). Там оказывается юридическая и психологическая консультативная поддержка, проходят благотворительные мастер-классы и сборы гуманитарной помощи. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 310-015.