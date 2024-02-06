Омск-Информ
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·Общество

За нарушение законодательства о связи один из сотовых операторов региона получил штраф 600 тыс. рублей.
Прокуратура Кировского округа выявила нарушения законодательства о связи в деятельности одного из операторов сотовой связи.
- Установлено, что один из операторов сотовой связи допустил пропуск в свою сеть соединения вызова из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе, - отметили в областной прокуратуре.
Из-за этого у жителя региона с банковского сета было похищено 95 тыс. рублей. Надзорное ведомство возбудило административное дело по статье «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи».
Организация получила штраф в 600 тыс. рублей. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.
1187
·Общество

За нарушение законодательства о связи один из сотовых операторов региона получил штраф 600 тыс. рублей.
Прокуратура Кировского округа выявила нарушения законодательства о связи в деятельности одного из операторов сотовой связи.
- Установлено, что один из операторов сотовой связи допустил пропуск в свою сеть соединения вызова из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе, - отметили в областной прокуратуре.
Из-за этого у жителя региона с банковского сета было похищено 95 тыс. рублей. Надзорное ведомство возбудило административное дело по статье «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи».
Организация получила штраф в 600 тыс. рублей. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.
1187