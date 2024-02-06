Оглашение послания президента ожидается в период с 23 февраля по 8 марта.

Оглашение послания президента ожидается в период с 23 февраля по 8 марта.

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию в период с 23 февраля по 8 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к администрации главы государства.

Вероятно, оглашение состоится в конце февраля, но дату могут немного сдвинуть. Ожидается, что послание может сыграть роль предвыборной программы кандидата в президенты, но итоговое содержание обращения пока неизвестно, обычно глава государства сам над ним работает до последнего момента.

Предполагается, что одной из ключевых тем станет технологический, научный и военный суверенитет России. Также Владимир Путин вряд ли обойдет тему СВО. Источники предполагают, что может быть сказано о достигнутых результатах и ее целях.

Также президент может рассказать о позитивных показателях экономического развития страны, о нацпроектах и продолжении их реализации. Ожидается также, что глава государства выскажется о демографии и многодетных семьях.