Известный футболист, ставший президентом «Иртыша», хочет сотрудничать с «Авангардом» и верит, что на футбол в Омске может приходить много зрителей.

Известный футболист, ставший президентом «Иртыша», хочет сотрудничать с «Авангардом» и верит, что на футбол в Омске может приходить много зрителей.

Новый президент «Иртыша» Дмитрий Сычев заявил, что на новом посту очень хочет поднять интерес к омскому футболу. Но для этого придется сделать многое.

– Важно, что сама команда, что называется, бьет копытом, хочет играть. Нам в клубе досталось много проблем, мягко говоря. Объем работы большой – по всем направлениям. Придется оттолкнуться ото дна. У нас много талантливых ребят, у них есть перспективы. И у футбольного Омска тоже есть традиции: в недавнем прошлом на матчи «Иртыша» приходило по 10–11 тысяч зрителей. При этом команда была преимущественно составлена из своих воспитанников. В плане медиа тоже станем поднимать клуб – это необходимо для поднятия интереса к футболу. Использую свой опыт, который получил в лучших клубах. Руководство области поддерживает мою стратегию. Надеюсь, вместе добьемся успеха, – приводит слова Сычева «РБ Спорт».

Также новый президент «Иртыша» заявил, что хотелось бы посотрудничать с хоккейным клубом «Авангард», хотя для начала самому «Иртышу» надо встать на ноги.

– Мне кажется, болельщиков в городе хватит на то, чтобы забивать трибуны и на хоккее, и на футболе. Главное, чтобы был результат, а зрителям было комфортно. Хочется, чтобы в Омске поход на матч «Иртыша» стал такой же традицией, как поход на «Авангард», – заявил Дмитрий Сычев.

Отметим, что «Иртыш» сейчас проводит сбор в Турции. В первом контрольном матче омичи выиграли у ФК «Уфа» со счетом 2:1.