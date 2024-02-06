Руководитель ГК «Стройбетон» Олег Золотов объяснил, почему увеличилась стоимость квартир. Всему виной не рост курса доллара.
Глава ГК «Стройбетон» Олег Золотов рассказал, почему растут цены на недвижимость. Так, в застраиваемом им «Амуре-2» однокомнатные квартиры в ноябре продавались за 3,850 млн рублей. А в феврале такие же объекты реализовались уже за 4,450 млн рублей. То есть стоимость бюджетного жилья за три месяца увеличилась на 600 тыс. рублей.
По его словам, в последнее время сильно подорожали стройматериалы.
– К сожалению, сильно завышают цены отечественные производители стройматериалов. На 10 % подорожал цемент, тонна стоит почти 9 тыс. рублей. Также увеличивается стоимость металлов. Мы больше зависим от цен на отечественные материалы. Плюс выросли ключевые ипотечные ставки, – говорит застройщик.
Эксперт опровергает прогнозы о резком подорожании жилья в связи с ростом иностранной валюты.
– Курс доллара нам постольку-поскольку. Вряд ли он существенно повлияет на стоимость недвижимости. Импортных комплектующих в строительстве используется мало. Я не прогнозирую существенного роста цен на квартиры. Мы достигли пика цен в декабре прошлого года, – предположил предприниматель в комментарии «Омск-информу».
Застройщик добавил, что в таком диапазоне стоимость квартир останется либо весь год, либо до осени 2024 года.