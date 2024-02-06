Руководитель ГК «Стройбетон» Олег Золотов объяснил, почему увеличилась стоимость квартир. Всему виной не рост курса доллара.

Руководитель ГК «Стройбетон» Олег Золотов объяснил, почему увеличилась стоимость квартир. Всему виной не рост курса доллара.

Глава ГК «Стройбетон» Олег Золотов рассказал, почему растут цены на недвижимость. Так, в застраиваемом им «Амуре-2» однокомнатные квартиры в ноябре продавались за 3,850 млн рублей. А в феврале такие же объекты реализовались уже за 4,450 млн рублей. То есть стоимость бюджетного жилья за три месяца увеличилась на 600 тыс. рублей.

По его словам, в последнее время сильно подорожали стройматериалы.

– К сожалению, сильно завышают цены отечественные производители стройматериалов. На 10 % подорожал цемент, тонна стоит почти 9 тыс. рублей. Также увеличивается стоимость металлов. Мы больше зависим от цен на отечественные материалы. Плюс выросли ключевые ипотечные ставки, – говорит застройщик.

Эксперт опровергает прогнозы о резком подорожании жилья в связи с ростом иностранной валюты.

– Курс доллара нам постольку-поскольку. Вряд ли он существенно повлияет на стоимость недвижимости. Импортных комплектующих в строительстве используется мало. Я не прогнозирую существенного роста цен на квартиры. Мы достигли пика цен в декабре прошлого года, – предположил предприниматель в комментарии «Омск-информу».

Застройщик добавил, что в таком диапазоне стоимость квартир останется либо весь год, либо до осени 2024 года.