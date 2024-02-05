Таксист отказался везти парня из бара. Тогда он сел в другую машину, вдавил в пол педаль газа, удирая от полицейских, но врезался в стену дома.

Таксист отказался везти парня из бара. Тогда он сел в другую машину, вдавил в пол педаль газа, удирая от полицейских, но врезался в стену дома.

В Санкт-Петербурге будут судить 27-летнего уроженца Омска, которого обвиняют по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Ночью 15 октября прошлого года пьяный омич у дома 2 по улице 1-я Красноармейская в Санкт-Петербурге угнал «Ладу Гранту». Парень помчался по городу. За ним погнались правоохранители, но угонщик вдавил в пол педаль газа и попытался скрыться. Уходя от погони, он заехал во двор, где не справился с управлением и врезался в стену дома 31 по Выборгскому шоссе, в котором на первом этаже расположен пункт выдачи заказов одного из интернет-магазинов.

– Обвиняемый пояснил, что хотел уехать из бара домой, но таксист отказался его вести. На улице он увидел автомобиль без водителя с открытыми дверями и ключом в замке зажигания. Молодой человек предположил, что это такси, и сел за руль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело угонщика-омича направлено в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга.