Знаменитый спортсмен заявил, что недоброжелатели не дают ему расслабиться, но он сочувствует таким людям.
Самый знаменитый омский боец ММА Александр Шлеменко сегодня выложил в своем телеграм-канале небольшое видео. Из разговора со своим товарищем Шлеменко узнал, что у него есть много недоброжелателей. Знаменитый спортсмен решил к ним обратиться.
– Это, наоборот, хорошо. Они не дают нам возможность расслабиться, постоянно держат нас в напряжении. Значит, нас сильно любят. В любом случае нам придется пройти через эти сложности. А недоброжелателям спасибо. Вы останетесь с тем, что сами сеете. Это и будете пожинать. Никому вы в конце концов не будете нужны. Вот и все. Если в моей жизни появляется человек, который старается создать мне сложность, я ему благодарен и я ему могу посочувствовать. После того как я пройду сложность, связанную с ним, ему будет намного сложнее, – заявил Александр Шлеменко.
Также знаменитый боец посоветовал активным людям, у которых много недоброжелателей, не переживать, а радоваться, потому что те, кто хочет встать им поперек горла, сами ничего не делают и выглядят все хуже и хуже.