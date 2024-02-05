Знаменитый спортсмен заявил, что недоброжелатели не дают ему расслабиться, но он сочувствует таким людям.

Знаменитый спортсмен заявил, что недоброжелатели не дают ему расслабиться, но он сочувствует таким людям.

Самый знаменитый омский боец ММА Александр Шлеменко сегодня выложил в своем телеграм-канале небольшое видео. Из разговора со своим товарищем Шлеменко узнал, что у него есть много недоброжелателей. Знаменитый спортсмен решил к ним обратиться.

– Это, наоборот, хорошо. Они не дают нам возможность расслабиться, постоянно держат нас в напряжении. Значит, нас сильно любят. В любом случае нам придется пройти через эти сложности. А недоброжелателям спасибо. Вы останетесь с тем, что сами сеете. Это и будете пожинать. Никому вы в конце концов не будете нужны. Вот и все. Если в моей жизни появляется человек, который старается создать мне сложность, я ему благодарен и я ему могу посочувствовать. После того как я пройду сложность, связанную с ним, ему будет намного сложнее, – заявил Александр Шлеменко.

Также знаменитый боец посоветовал активным людям, у которых много недоброжелателей, не переживать, а радоваться, потому что те, кто хочет встать им поперек горла, сами ничего не делают и выглядят все хуже и хуже.