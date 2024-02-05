Одной из участниц реалити-шоу на ТНТ является медсестра из Полтавки Марина Нисилевич. Она уже попала в звездную команду.

Одной из участниц реалити-шоу на ТНТ является медсестра из Полтавки Марина Нисилевич. Она уже попала в звездную команду.

На телеканале ТНТ продолжается показ реалити-шоу «Выжить в Самарканде», одной из участниц которого является медсестра из Полтавки Марина Нисилевич. По сюжету две команды – народная и звездная – борются за главный приз в 10 млн рублей.

В предыдущем выпуске Марина соревновалась в индивидуальном испытании с Владом Топаловым. Известный певец его выиграл, однако оказался так впечатлен достоинством, с которым Марина приняла поражение, что совершил благородный поступок и уступил полтавчанке свое место в звездной команде, покинув проект.

Великодушие Влада шокировало участников обеих команд. Новый коллектив встретил Марину настороженно.

– Это, конечно, очень круто, но не для нас! – прокомментировал ее приход в команду комик Сергей Гореликов.

Но в целом Марине удалось завоевать симпатию знаменитостей. В частности, их очень удивило то, на что Нисилевич хочет потратить выигрыш – на операцию по восстановлению зрения. Как оказалось, оно у медработницы не стопроцентное и составляет ─8.5.

Удивила жительница Омской области и самим фактом того, что осталась в шоу. К примеру, одна из ведущих проекта Ляйсан Утяшева приготовила для «народников» игру в факты, где нужно было отгадать, кому из звезд принадлежит озвученный факт из биографии. Удивлением явилось уже то, что из конверта участники достали фотографию Марины – они не знали, что она осталась в «Выжить в Самарканде» и стала участницей звездной команды.

Также они с удивлением узнали, что Марина с детства мечтала выступать на большой сцене, даже выигрывала конкурс чтецов с авторским стихотворением.

– Она никогда не говорила, что пишет и мечтает стать звездой. Говорила: я жена, у меня дети, огород, картошка, работа, – рассказывает участница народной команды Любовь Оленина.

А вот то, что звездная команда единогласно отправила Марину Нисилевич на индивидуальное испытание, медсестру разочаровало. Она сравнила это с ножом в спину.

– Я почувствовала двойную игру и лицемерие от ребят, – призналась Нисилевич.

Впрочем, испытание она выиграла, доказав, что является сильным игроком. А известный певец, экс-участник группы «Hi-Fi» Митя Фомин считает, что у Марины еще и очень сильный ангел-хранитель.

О том, удастся ли Марине Нисилевич удержаться в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», можно узнать, посмотрев его очередной выпуск в воскресенье.