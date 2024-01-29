В последней серии телепроекта артист пожертвовал своим местом в шоу ради медсестры из Омской области.

В последней серии телепроекта артист пожертвовал своим местом в шоу ради медсестры из Омской области.

В последней серии шоу «Выжить в Самарканде» артист Влад Топалов уступил свое место в проекте жительнице Полтавки Омской области Марине Нисилевич. Они оба участвовали в соревновании навылет, и женщина проиграла Топалову, однако певец решил покинуть проект вместо нее.

– Я увидел на лице Марины очень доброе сожаление, она не злилась на меня, она понимала, что все, но она с такой улыбкой приняла это. Я думаю, человек, который вот так реагирует на поражение, – это очень светлый человек. С самого первого дня я поражен твоей искренностью! – заявил Топалов.

Теперь девушка продолжит борьбу, однако уже в звездной команде.