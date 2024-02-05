О возрождении команды, прекратившей существование несколько лет назад, заговорили вновь.

О возрождении команды, прекратившей существование несколько лет назад, заговорили вновь.

В Омске в очередной раз хотят возродить мужскую баскетбольную команду. Об этом заявила новый директор спортшколы имени В. Н. Промина Мария Согрина. Напомним, что назначение известной баскетболистки директором спортшколы произошло на прошлой неделе.

– Развитие мужского баскетбола в нашем регионе – один из самых острых вопросов. Мы с руководителями органов власти в сфере спорта приложим все усилия, чтобы в ближайшие 5 лет вернуть те позиции, которые занимал мужской баскетбол в Омске. В краткосрочной перспективе – создание мужской команды, которая будет выступать в чемпионате России. Конечно, сейчас мы не говорим о команде уровня Единой лиги ВТБ. Это может быть даже студенческая команда, для нас главная задача – сделать первый шаг, – отметила Мария Согрина в интервью пресс-службе своей спортшколы.

Напомним, что много лет назад в Омске была мужская команда «Сибирь», игравшая в Суперлиге. Потом она прекратила существование. Через какое-то время появилась команда «БК-1716», но несколько лет назад и она перестала существовать.

Были разговоры о том, чтобы создать баскетбольную команды при финансовой поддержки ХК «Авангард», но дальше разговоров дело так и не пошло. Возможно, сейчас ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки.