Бывший игрок команды Мария Согрина стала новым директором спортшколы имени Виктора Промина. Там готовят будущих чемпионов по баскетболу.
В спортивной школе имени заслуженного тренера России Виктора Промина сменилось руководство. Новым директором школы стала бывший игрок команды «Нефтяник-Титан» Мария Согрина. Сегодня ее представили сотрудникам учреждения.
Как отметил министр спорта региона Иван Колесник, Согрина знает работу омской команды изнутри и добивалась с ней больших успехов. Соответственно, хорошо понимает, какие условия необходимы для воспитания будущих чемпионов.
– Это очень важно, ведь ключевая задача сегодня – выстроить цепочку подготовки омских игроков для нашей главной команды «Нефтяник-Титан». Сейчас клуб играет в Премьер-лиге, в самом престижном дивизионе нашей страны. Мое твердое убеждение, что все профессиональные команды региона должны в первую очередь комплектовать свой состав из воспитанников омских спортивных школ, – заявил Колесник.
Министерство хочет создать единую систему подготовки баскетболисток, которая включает в себя спортшколу имени Промина, студенческую, молодежную и профессиональную команды.