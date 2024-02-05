Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Всего за год налоговые органы области выдали почти 12 тыс. патентов.
В прошлом году более 8,3 тысяч предпринимателей региона приобрели патенты. Это на 2 % больше, чем в 2022 году. Всего налоговые органы области выдали почти 12 тыс. патентов на общую сумму 638 млн рублей. 
- Наибольшее число патентов приобретено на осуществление розничной торговли – 40 %, грузоперевозок – 21 %, услуг общепита – 6 %, ремонт автотранспорта и услуг по разработке программ для ЭВМ – по 4 %, парикмахерских и косметических услуг – 3 %, - рассказали в УФНС по Омской области.
При этом снизилось количество выданных патентов для парикмахеров, переработчиков сельскохозяйственной продукции и владельцев СТО.
·Экономика/Бизнес

Всего за год налоговые органы области выдали почти 12 тыс. патентов.
В прошлом году более 8,3 тысяч предпринимателей региона приобрели патенты. Это на 2 % больше, чем в 2022 году. Всего налоговые органы области выдали почти 12 тыс. патентов на общую сумму 638 млн рублей. 
- Наибольшее число патентов приобретено на осуществление розничной торговли – 40 %, грузоперевозок – 21 %, услуг общепита – 6 %, ремонт автотранспорта и услуг по разработке программ для ЭВМ – по 4 %, парикмахерских и косметических услуг – 3 %, - рассказали в УФНС по Омской области.
При этом снизилось количество выданных патентов для парикмахеров, переработчиков сельскохозяйственной продукции и владельцев СТО.