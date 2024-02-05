Омск-Информ
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·Общество

В настоящее время ответственности за подобные нарушения не предусмотрено.
В Госдуме готовят законопроект, по которому авиакомпаниям могут запретить рассаживать семьи в самолетах. Сейчас поправки обсуждают с заинтересованными сторонами, сообщают «Известия».
В настоящее время авиакомпании стараются не рассаживать членов одной семьи на разные места. Подобные рекомендации перевозчики получили от Генпрокуратуры. Однако ответственности за подобные нарушения не предусмотрено.
Инициативу поддержали в Союзе пассажиров.
·Общество

В настоящее время ответственности за подобные нарушения не предусмотрено.
В Госдуме готовят законопроект, по которому авиакомпаниям могут запретить рассаживать семьи в самолетах. Сейчас поправки обсуждают с заинтересованными сторонами, сообщают «Известия».
В настоящее время авиакомпании стараются не рассаживать членов одной семьи на разные места. Подобные рекомендации перевозчики получили от Генпрокуратуры. Однако ответственности за подобные нарушения не предусмотрено.
Инициативу поддержали в Союзе пассажиров.