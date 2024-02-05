Омск-Информ
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·Происшествия

Молодой человек вместе со своими сообщниками зарегистрировался в качестве продавца на одном из маркетплейсов.
Советский районный суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже, совершенной с группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.
По версии следствия, молодой человек вместе со своими сообщниками зарегистрировался в качестве продавца на одном из маркетплейсов. После он разместил объявление о продаже телевизора. На предложение откликнулся житель Республики Коми, который отправил продавцу 30 тыс. рублей. Однако технику он так и не получил.
Омич полностью признал свою вину и возместил пострадавшему ущерб.
·Происшествия

Молодой человек вместе со своими сообщниками зарегистрировался в качестве продавца на одном из маркетплейсов.
Советский районный суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже, совершенной с группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.
По версии следствия, молодой человек вместе со своими сообщниками зарегистрировался в качестве продавца на одном из маркетплейсов. После он разместил объявление о продаже телевизора. На предложение откликнулся житель Республики Коми, который отправил продавцу 30 тыс. рублей. Однако технику он так и не получил.
Омич полностью признал свою вину и возместил пострадавшему ущерб.