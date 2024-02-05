Заведение должно было открыться еще 25 января, однако ремонт затянулся.

Заведение должно было открыться еще 25 января, однако ремонт затянулся.

В доме № 30 на улице Ленина появилась вывеска суши-бара «Бамбуши». Заведение должно было открыться еще 25 января, однако ремонт затянулся.

Ранее владелица суши-бара Татьяна Семиникина отмечала, что кафе пришлось переехать с Маркса, 18, из-за окончания договора аренды. На прежнем месте «Бамбуши» находились более 10 лет.

В новом помещении обещают обустроить новый интерьер. Прежними в заведении станутся только диваны.