Инвестор проекта, глава компании «Братья Грин» Евгений Зинченко показал «Омск-информу» эскизный план благоустройства этой локации.

Инвестор проекта, глава компании «Братья Грин» Евгений Зинченко показал «Омск-информу» эскизный план благоустройства этой локации.

В омской компании «Братья Грин», собравшейся благоустраивать сквер имени 30-летия ВЛКСМ, что напротив университета путей сообщения, рассказали новые подробности грядущего обновления. Эта зеленая зона существует почти 70 лет.

Как ранее сообщалось, на территории сквера появятся деревья с экзотическими формами крон, а также малые архитектурные формы в стиле 50–60-х годов прошлого века. Планируется поменять систему освещения и сделать акустическое оформление.

Руководитель компании Евгений Зинченко показал эскизы будущей обновленной локации.

– Пока это только концепция, большой детализированный проект появится чуть позже, – пояснил Зинченко «Омск-информу».

Судя по всему, территорию поделили на зоны пассивного и активного отдыха. Тот, кому по душе уединенные прогулки, может пройтись по некоему подобию лесной зоны.

Для массовых активных развлечений предназначены зоны со спортивными и детскими площадками. На общем фоне выделяется территория со скамейками и фонарями, где можно поиграть в шахматы и домино.

К тому же инвестор предлагает разбить локацию на два смысловых центра. В одном из них расположится отремонтированный фонтан «Изобилие», а в другом – некая композиция из светящихся шаров.

Если проект удастся реализовать, то такое решение станет гармоничным дополнением для окружающих сквер домов сталинской и хрущевской эпох.