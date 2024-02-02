Основу этой локации составят посадки необычных форм из питомников Волокаламска и Тульской области. Существующие деревья сохранят.

Основу этой локации составят посадки необычных форм из питомников Волокаламска и Тульской области. Существующие деревья сохранят.

Глава озеленительной организации «Братья Грин» Евгений Зинченко рассказал о планах по благоустройству сквера имени 30-летия ВЛКСМ, что напротив университета путей сообщения. Ранее мэр Омска Сергей Шелест подписал соответствующий договор с компанией, собирающейся апгрейдить эту локацию в стилистике 1950–1960-х годов.

Инвестор пояснил «Омск-информу», что давно вынашивал план и в этом году как раз появилась возможность его реализовать.

– Идея родилась спонтанно. У нас рядом находится офис компании. В течение двух лет мы изучили эту локацию вдоль и поперек. В общем, руки чесались давно, а в этом году почувствовали, что можем сделать. Поэтому и взялись, – сказал Зинченко.

Работы начнутся уже в ближайшие недели и растянутся на несколько лет. Первым делом сотрудники компании уберут аварийную поросль и приведут посадки в порядок. В этом году инвестор собирается сделать газон и систему автополива.

– В этом году планируем оборудовать сквер системой автополива, заменим существующий газон на рулонный. Постараемся запустить систему освещения, если преодолеем все препятствия с документами, – отметил он.

На будущий год компания поработает с акустикой, снабдив сквер громкоговорителями в виде граммофонов.

Кроме того, инвестор собирается насытить территорию необычными деревьями.

– Мы планируем посадить краснолистные яблони и шарообразные ивы. На центральной аллее появятся липы с кроной в виде куба. По посадкам мы намерены сотрудничать с питомником Савватеевых из Тульской области и питомником «Ниваки» из Волокаламска, – раскрыл подробности инвестор.

По словам руководителя компании, решено воссоздать атмосферу 1950–1960-х годов, когда был заложен сквер имени 30-летия ВЛКСМ. Это сделают с помощью малых архитектурных форм: лавочек, урн, элементов декора, вплоть до системы освещения.

– Мы думаем заказать фонари в классическом стиле, с желтой подсветкой, как это было в те годы. У нас есть намерение полностью поменять систему освещения, – поделился бизнесмен. – Так, сейчас в сквере стоят некрасивые бетонные столбы. Собираемся заменить их на современные опоры по типу тех, что сделаны на Любинском проспекте и в сквере имени Дзержинского. Старые ограждения отреставрируем, там, где они утрачены, сделаем заново.

Что касается фонтана «Изобилие», то средства на эти цели будет искать городская администрация.

– Управление дорожного хозяйства и благоустройства разработало проектно-сметную документацию. Теперь дело за поиском финансирования на эти цели, – подчеркнул глава «Братьев Грин».

Сумму затрат на благоустройство инвестор пока не обозначает. По его словам, речь идет о миллионах рублей. Если средств не хватит, «Братья Грин» планируют привлечь своих клиентов. Локацию хотят привести в порядок за три года.