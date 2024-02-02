Омск-Информ
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·Общество

Благоустройством на безвозмездной основе займется компания «Братья Грин».
Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем организации «Братья Грин» Евгением Зинченко. Компания займется преображением сквера им. 30-летия ВЛКСМ, который находится напротив ОмГУПСа. 
– Евгений Зинченко вышел с предложением облагородить это место: высадить новые деревья, уложить газон, смонтировать автополив и подсветку зеленых насаждений. Уходовые работы «Братья Грин» также возьмут на себя. Все эти мероприятия будут производиться без вложения бюджетных средств, – рассказал Шелест.
В будущем сквер хотят разделить на зоны с активным и пассивным отдыхом. Так, в одной стороне будут располагаться спортивные и детские площадки, в другой – скамейки и столы для игр в шахматы и домино. При этом сам сквер планируют благоустраивать в стиле 50–60-х годов.
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·Общество

Благоустройством на безвозмездной основе займется компания «Братья Грин».
Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем организации «Братья Грин» Евгением Зинченко. Компания займется преображением сквера им. 30-летия ВЛКСМ, который находится напротив ОмГУПСа. 
– Евгений Зинченко вышел с предложением облагородить это место: высадить новые деревья, уложить газон, смонтировать автополив и подсветку зеленых насаждений. Уходовые работы «Братья Грин» также возьмут на себя. Все эти мероприятия будут производиться без вложения бюджетных средств, – рассказал Шелест.
В будущем сквер хотят разделить на зоны с активным и пассивным отдыхом. Так, в одной стороне будут располагаться спортивные и детские площадки, в другой – скамейки и столы для игр в шахматы и домино. При этом сам сквер планируют благоустраивать в стиле 50–60-х годов.
2272