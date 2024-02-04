Они приехали туда с лопатами и подарками вчера. Участвовала в волонтерской акции также супруга Шарипзянова Виолетта.

Они приехали туда с лопатами и подарками вчера. Участвовала в волонтерской акции также супруга Шарипзянова Виолетта.

Вчера хоккеисты «Авангарда» Андрей Мишуров и Дамир Шарипзянов с женой Виолеттой и сыном посетили собачий приют в Азово. Как рассказала хозяйка приюта Ирина Усова, они привезли животным корма, лекарства, шприцы, средства обработки, миски, ошейники, клетку для перевозки и электроциркулярную пилу. Мишуров и Шарипзянов также убрали с территории приюта снег. Помогали им в этом деле и болельщики.

– Почти два часа все чистили и и перекидывали снег, очищая лазы в будки и калитки вольеров. Даже дети не отставали. Расставались уставшие, но счастливые! И я точно знаю: друзей у приюта прибавилось. Особая благодарность Виолетте, на чьих плечах была подготовка и закупка подарков, – рассказала Усова.

По словам хозяйки приюта, собаки были очень рады, ведь им уделили очень много внимания: всех погладили, со всеми поиграли. Отметим, что в приюте содержатся 128 собак.