Вору также понадобились наушники, смарт-часы, полотенце, мягкая игрушка и казан. Он успел засветиться в трех магазинах.

Вору также понадобились наушники, смарт-часы, полотенце, мягкая игрушка и казан. Он успел засветиться в трех магазинах.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее судимого жителя Кировского округа Омска, который подозревается в хищении денег с чужой банковской карты. Мужчина успел купить себе много нужных вещей.

На допросе мужчина рассказал, что проходил мимо дома по улице 70 лет Октября и заметил у подъезда забытую кем-то спортивную сумку. Проверив карманы, омич вытащил оттуда две банковских карты, а сумку оставил на прежнем месте. После этого кировчанин отправился по магазинам.

– Картой мужчина расплачивались в трех магазинах Кировского округа. Злоумышленник оплатил различные товары: наушники, смарт-часы, комплект постельного белья, полотенце, мягкую игрушку и казан. Часть денег потратил на алкоголь и сигареты, - сообщили в полиции.

Хозяин сумки вспомнил о ней только на следующий день, когда получил уведомление о списании денег с карты. В общей сложности у 34-летнего мужчины пропало около 25 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Также выяснилось, что укравший банковские карты омич причастен к хищению из супермаркета косметики и парфюмерии двух флаконов туалетной воды стоимостью около 17 тыс. рублей. Украденное он продал на рынке в Советском округе случайному прохожему.