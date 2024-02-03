Рейс, связывающий малые населенные пункты с райцентром Горьковское, долго не работал из-за отсутствия водителя.

Рейс, связывающий малые населенные пункты с райцентром Горьковское, долго не работал из-за отсутствия водителя.

Жители деревни Крутиха Горьковского района почти три месяца не могли добраться на автобусе из своего населенного пункта до райцентра. Транспорт не ходил из-за отсутствия водителя.

По словам местной жительницы Зои Филимоновны, в деревне проживают в основном пенсионеры. В райцентр пожилые люди ездят в центральную районную больницу, покупают лекарства.

– Последние три месяца автобус, на котором мы раньше добирались до Горьковского, не ездил. Сначала в местной администрации нам объяснили, что шофер в отпуске, потом сказали, что он вовсе уволился, – цитирует женщину газета «Ваш Ореол».

Раньше в деревню заезжал автобус, работавший по маршруту «село Октябрьское — р. п. Горьковское». По пути он захватывал деревни Новооболонь, Крутиха и село Георгиевка. В начале зимы он перестал ездить, и жителям пришлось добираться в райцентр самостоятельно, тратя немалые средства из своих скромных пенсий.

Как сообщила изданию заместитель главы Горьковского района Олеся Румянцева, водителя на востребованный маршрут найти удалось.

– Сейчас найден водитель. После прохождения стажировки он выйдет на рейс. Автобус ездит один раз в день в рабочие дни, – отметила чиновница.

Водитель, который вышел на маршрут «село Октябрьское — р. п. Горьковское», ранее уже трудился здесь, потом уехал в Омск и работал у частного перевозчика. Сейчас мужчина вернулся, и местные жители на него очень рассчитывают. Для пожилых людей автобус – единственная связь с «большой землей», как они называют райцентр.