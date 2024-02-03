Женщина поверила своему «руководителю» и стала очередной жертвой мошенников. Возбудили уголовное дело.

Женщина поверила своему «руководителю» и стала очередной жертвой мошенников. Возбудили уголовное дело.

В отдел полиции №6 обратилась 38-летняя жительница Октябрьского округа, работающая учителем в омской гимназии. Полицейским она рассказала, что ее обманули аферисты.

В мессенджере женщина получила сообщение от своего руководителя, который сообщил ей, что в скором временем с ней свяжется куратор учебного заведения для конфиденциального разговора.

Через некоторое время педагогу действительно поступил звонок. Собеседник представился сотрудником службы безопасности гимназии и заявил, что кто-то завладел персональными данными омички и пытается оформить кредит от ее имени. Чтобы сохранить сбережения, нужно выполнить указания банковского работника. После этого учителю позвонил «сотрудник центрального банка» и разъяснил, что необходимо срочно оформить заем в банке и положить деньги на «безопасный» счет.

Женщина так и поступила. Она оформила кредит на 330 тыс. рублей, отправилась к банкомату на улице Интернациональной и перевела все деньги жуликам.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».