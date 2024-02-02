Уже в воскресенье омичи увидят дебютанта Высшей лиги КВН. В шоу на ТНТ выступят еще две омских команды.

Уже в воскресенье омичи увидят дебютанта Высшей лиги КВН. В шоу на ТНТ выступят еще две омских команды.

На ТНТ стартовал второй сезон шоу «Лиги городов», в котором команды комиков со всей страны под руководством именитых наставников соревнуются между собой за приз в 10 млн рублей. Ведущий шоу - Тимур Родригез, а вот кто займет кресло ушедшей Марины Кравец – большой сюрприз.

Второй сезон шоу начался со специального этапа – «Игры справедливости». Участником второго выпуска станет дебютант Высшей лиги Международного Союза КВН, омская команда «ВВ».

Напомним, что в первом сезоне шоу ребята успешно прошли отборочный этап, но покинули шоу после первого баттла, уступив команде из Костромы. Наставником команды «ВВ» в первом сезоне шоу был Артем Калайджян.

Участников «Игр справедливости» ждет грандиозный баттл, по итогам которого победители сразу смогут сами выбрать себе наставника, а потом поменять его.

- Мы пришли во второй сезон, чтобы показать, что первое выступление - не предел наших возможностей. Для нас второй сезон — это второй шанс попробовать что-то изменить в подходе к работе, концепции, в себе и получить важный и интересный опыт в работе в телевизионном шоу и в работе с наставниками. И конечно же, мы хотим дать зрителю возможность снова насладиться нашим выступлением! - поделились участники команды «ВВ».

Выпуск шоу с участием омичей можно будет посмотреть в воскресенье, 4 февраля, в 20:00.

В отборочном этапе «Лиги городов» примут участие еще две команды из Омска: «Агар» и «Омская сборная», которые, как и «ВВ», удачно вступили на фестивале «КиВин-2024» в Сочи.