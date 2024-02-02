Сейчас актив принадлежит Российской Федерации. В ближайшее время Росимущество оформит необходимые документы для его передачи в субъект.

Сейчас актив принадлежит Российской Федерации. В ближайшее время Росимущество оформит необходимые документы для его передачи в субъект.

В собственность Омской области возвращаются акционерные общества «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть», ранее принадлежащие холдинговой компании «Акция». Предприятия были обращены в собственность государства в качестве компенсации ущерба, причиненного незаконными действиями прежних владельцев.

Как сообщил министр энергетики и ЖКК региона Владимир Шнипко, с Росимуществом будет заключен договор временного хранения и эксплуатации имущественного комплекса «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть» на базе областного предприятия АО «Омскгазстройэксплуатация», после чего обе «акционерки» перейдут в собственность региона. В ближайшее время Росимущество оформит все необходимые документы.

– Это решение позволит нам подойти системно к решению накопившихся проблемных вопросов, связанных с газоснабжением города Омска и затягиванием сроков заключенных договоров на социальную догазификацию в областном центре, – отметил Шнипко. – Коллектив предприятий будет сохранен, сотрудников при согласии сторон переведем штат в АО «Омскгазстройэксплуатация».

Прежние владельцы переходящих в собственность региона предприятий стали фигурантами уголовного дела, касавшегося тарифов на транспортировку газа. Владельцы и топ-менеджеры ХК «Акция» организовали продажу «Омскгоргазу» трех участков газопроводов в пользу ООО «Омскгазстрой». Последнее передало их в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть». После этого соучастники подготовили и направили в региональную энергетическую комиссию и ФСТ России заявления от имени «Омскгазсети» на установление тарифов на транспортировку газа по завышенной цене.

Основной акционер и председатель совета директоров ОАО «Омскгоргаз», депутат Заксобрания Сергей Калинин был приговорен к 16 годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 6 до 12 лет лишения свободы. Имущественный комплекс «Омскгоргаза» и «Омскгазсети» перешли в собственность государства в счет компенсации ущерба.