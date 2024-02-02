Омск-Информ
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·Общество

На этот раз из Омска перестанут ходить автобусы до Караганды.
Омский автовокзал сообщил об отмене рейса в Караганду. Транспорт, который отправлялся из Омска в 18:00, перестанет ходить по маршруту уже с 4 февраля. 
В пресс-службе АО «Омскоблавтотранс» сообщили, что рейсы были отменены из-за обращения перевозчика Аscent Electrics.
Ранее были временно отменены рейсы до Усть-Каменогорска.
·Общество

На этот раз из Омска перестанут ходить автобусы до Караганды.
Омский автовокзал сообщил об отмене рейса в Караганду. Транспорт, который отправлялся из Омска в 18:00, перестанет ходить по маршруту уже с 4 февраля. 
В пресс-службе АО «Омскоблавтотранс» сообщили, что рейсы были отменены из-за обращения перевозчика Аscent Electrics.
Ранее были временно отменены рейсы до Усть-Каменогорска.