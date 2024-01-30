Выполнение рейса Омск – Усть-Каменогорск будет приостановлено на месяц по двум причинам.

Выполнение рейса Омск – Усть-Каменогорск будет приостановлено на месяц по двум причинам.

С 1 февраля до 1 марта из Омска в Усть-Каменогорск не будут ходить автобусы, которые отправлялись по субботам в 11:00.

Как сообщили в пресс-службе АО «Омскоблавтотранс», рейсы отменяются из-за сезонного снижения пассажиропотока и обращения перевозчика Бегунковой.

Предполагается, что весной автобусы будут снова ходить от Омского автовокзала до Усть-Каменогорска.