Омск-Информ
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·Общество

Недалеко от «G-Drive Арены» сотрудники Минприроды обнаружили место сброса глины. 
31 января сотрудники регионального Минприроды обнаружили возле Иртыша место сброса глинистого грунта. Он находился в 350 метрах от «G-Drive Арены».
– Грунт, образовавшийся при проведении ремонтных работ на бульваре Архитекторов, сбрасывали с транспортного средства и разравнивали по рельефу со сдвижением в сторону реки Иртыш. Работы проходили в водоохранной зоне, – отметили в ведомстве.
Все материалы проверки были направлены в Росприроднадзор, который должен наказать нарушителей.
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·Общество

Недалеко от «G-Drive Арены» сотрудники Минприроды обнаружили место сброса глины. 
31 января сотрудники регионального Минприроды обнаружили возле Иртыша место сброса глинистого грунта. Он находился в 350 метрах от «G-Drive Арены».
– Грунт, образовавшийся при проведении ремонтных работ на бульваре Архитекторов, сбрасывали с транспортного средства и разравнивали по рельефу со сдвижением в сторону реки Иртыш. Работы проходили в водоохранной зоне, – отметили в ведомстве.
Все материалы проверки были направлены в Росприроднадзор, который должен наказать нарушителей.
1855