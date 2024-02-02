Так называли своих детей жители региона в наступившем году. В десятку самых редких имен также вошли Генри, Наби и Лиона.

Так называли своих детей жители региона в наступившем году. В десятку самых редких имен также вошли Генри, Наби и Лиона.

По данным «Реестра ЗАГС» на 2 февраля, в этом году жители Омской области чаще всего называли своих детей Тимофеями и Софиями. Такие имена дали 34 мальчикам и 26 девочкам.

Отметим, что еще четыре дня назад самым популярным было мужское имя Михаил, теперь оно на втором месте. На третьем месте - Максим, а на четвертом - Артем и Марк, который вытеснил Александра.

В пятерке самых популярных женских имен тоже есть изменения. На втором месте по-прежнему София, но на третье место вышла Ева, а на четвертое — Мария, вытеснив из рейтинга Алису. Пятое место продолджает занимать Анна.

Самыми редкими женскими именами стали Лия, Каталея, Мариам, Лиона и Искра. Самыми редкими мужскими — Генри, Наби, Алинур, Остап и Мухсин. За четыре дня этот список обновился на 90 %.