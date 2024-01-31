В прошлом году в регионе появилось на свет 7938 мальчиков. Это на 530 больше, чем девочек. Чаще рожают омички до 35 лет.

В прошлом году в регионе появилось на свет 7938 мальчиков. Это на 530 больше, чем девочек. Чаще рожают омички до 35 лет.

В 2023 году в Омской области родилось более 15 тыс. детей. Среди них 7938 – мальчиков и 7408 – девочек. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала начальник Управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко. Оказалось, что больше всего детей родилось в Омском районе.

Средний возраст матери при рождении в районах области составляет 30 лет, а в Омске – 31 год. Однако наибольшая доля приходится на омичек, ставших матерями в возрасте с 26 до 35 лет. Есть и случаи, когда матерью становились девушки до 18 лет. Но, по словам Натальи Биляченко, это небольшой процент. Чаще всего дети рождаются в осознанном возрасте матери.

Самыми популярными именами в прошлом году уже традиционно стали Артем и София. В пятерке лидеров мужских имен оказались Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а среди женских имен – София, Ева, Анна, Виктория и Мария.

– 11 мальчикам и 7 девочкам давали двойные имена. Например, Цын-Тау, Виктор-Махаммат, Ева-Мария, Вера-Ника и Май-Чанг, – поделилась Биляченко.

Кроме того, омичи называли своих детей редкими старославянскими имена – Мелания, Марфа, Всеволод, Трофим, Евсей, Клементий, Луна, Любава, Добромира, Ладамира, Лучезара и Добрыня. Числились и иностранные имена, такие как Лео, Марк, Мартин, Оливия, Эвелина, Мишель и Эмили.