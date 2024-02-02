Представления получили как руководители районов, так и сотрудники омской мэрии.

Представления получили как руководители районов, так и сотрудники омской мэрии.

В Омской области органы власти получили 120 представлений от прокуратуры из-за плохой очистки дорог от снега. При этом руководителям органов местного самоуправления и дорожных служб было объявлено более 240 предостережений о недопустимости ненадлежащей уборки. Осталось недовольно надзорное ведомство и уборкой снега в Омске.

– После выпадения первых осадков в ноябре прошлого года прокуратура выявила нарушения в деятельности мэрии, связанные с некачественной очисткой от снега и наледи, в том числе нехваткой техники для уборки дорог, что послужило основанием для принятия мер реагирования, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД было составлено 10 протоколов об административном правонарушении на должностных лиц УДХБ. Сразу же после этого городские власти отремонтировали снегоуборочные машины, приобрели новую технику, а также к уборке снега привлекли другие организации.

Вчера, 1 февраля, мэр Сергей Шелест заявил, что его первый вице-мэр Евгений Фомин каждый день проверяет, как убирают омские улицы.