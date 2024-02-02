Подавляющее большинство клубов КХЛ выступили за увеличение лимита на иностранных игроков.
Российские клубы Континентальной хоккейной лиги высказались за увеличение лимита на легионеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Сейчас российские команды могут внести в заявку на матч не более трех легионеров. На клубы КХЛ, не являющиеся российскими, этот лимит не распространяется.
Сообщается, что представители 15 из 20 российских клубов проголосовали за увеличение лимита до 5 иностранных игроков. Такой лимит существовал до нынешнего сезона.
Сама Континентальная хоккейная лига считает квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов. Ранее президент лиги Алексей Морозов заявлял, что КХЛ обсуждает с Министерством спорта России возможность смягчения лимита на иностранных игроков.
Если квота будет изменена, то легионеров в российском хоккее снова станет больше. Можно не сомневаться, что их число увеличится и в составе омского «Авангарда».