Подавляющее большинство клубов КХЛ выступили за увеличение лимита на иностранных игроков.

Подавляющее большинство клубов КХЛ выступили за увеличение лимита на иностранных игроков.

Российские клубы Континентальной хоккейной лиги высказались за увеличение лимита на легионеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Сейчас российские команды могут внести в заявку на матч не более трех легионеров. На клубы КХЛ, не являющиеся российскими, этот лимит не распространяется.

Сообщается, что представители 15 из 20 российских клубов проголосовали за увеличение лимита до 5 иностранных игроков. Такой лимит существовал до нынешнего сезона.

Сама Континентальная хоккейная лига считает квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов. Ранее президент лиги Алексей Морозов заявлял, что КХЛ обсуждает с Министерством спорта России возможность смягчения лимита на иностранных игроков.

Если квота будет изменена, то легионеров в российском хоккее снова станет больше. Можно не сомневаться, что их число увеличится и в составе омского «Авангарда».