«Омск играет мощно»: бывший генменеджер «Сибири» высказался об «Авангарде»

Кирилл Фастовский накануне первого раунда Кубка Гагарина отметил готовность команд к серии игр.

24 марта омский «Авангард» встретится с «Нефтехимиком» из Нефтекамска в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2026. Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился с «Чемпионатом» мнением об игре «ястребов». Он считает, что «Нефтехимику» достался «тяжелый соперник».

– Омск играет мощно, бьет в точку – их вертикальный хоккей пробивает любые стены. Система отлажена до невероятности, – заметил он.

Фальковский предупредил «Нефтехимик», что команде много времени придется играть в обороне. Однако отметил и слабые стороны «ястребов».

– Но силы не безграничны. Нижнекамск с их страстью к мелким передачам и с хоккеистами, способными убегать в контратаки – в этом их шанс, – цитирует слова Фальковского «Чемпионат».

Добавим, что игра состоится во вторник на льду «G Drive Aрены» в 19:30 по местному времени.