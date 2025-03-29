Возможность появления американского клуба в КХЛ не исключают в кругах, приближенных к лиге.

В Континентальной хоккейной лиге может появиться американский клуб, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на круги, приближенные к лиге. Пока этот вариант в лиге не обсуждается, но исключать его нельзя, утверждает источник, знакомый с ситуацией.

– Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь», который теперь базируется в Мытищах. Нужен сильный управленец или инвестор. Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда, – отмечает источник. – Проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет, потому что КХЛ теперь не зависит от IIHF. Пока этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя. Для этого нужно политическое волеизъявление.

Сейчас в лиге выступают клубы из России, а также Белоруссии (минское «Динамо»), Казахстана («Барыс», Астана) и Китая («Куньлунь Ред Стар»). Ранее в Континентальной хоккейной лиге играли клубы из Латвии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии и Украины.