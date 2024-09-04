Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Омская команда победила со счетом 2:1.

Сегодня, 4 сентября, омский «Авангард» провел первый матч регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025 . Поединок прошел на «G-Drive  Арене». Омский клуб встретился с новосибирской «Сибирью».

«Авангард» одержал победу в матче со счетом 2:1. В первом периоде Станислав Галиев забросил шайбу в ворота «Сибири». Во втором периоде счет сравнялся. И в третьем периоде Илья Рейнгардт из «Авангарда» забил победную вторую шайбу.

·Спорт

Омская команда победила со счетом 2:1.

Сегодня, 4 сентября, омский «Авангард» провел первый матч регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025 . Поединок прошел на «G-Drive  Арене». Омский клуб встретился с новосибирской «Сибирью».

«Авангард» одержал победу в матче со счетом 2:1. В первом периоде Станислав Галиев забросил шайбу в ворота «Сибири». Во втором периоде счет сравнялся. И в третьем периоде Илья Рейнгардт из «Авангарда» забил победную вторую шайбу.