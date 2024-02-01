Борисов провел совещание с руководством предприятия и наградил работников.

Сегодня в Омск приехал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он посетил омский завод «Полет», в частности, цеха, где производится «Ангара». Кроме того, Борисов провел совещание с руководством предприятия и наградил работников «Полета» и предприятия «Сибирские приборы и системы» ведомственными и областными наградами.

- Примите искреннюю благодарность за ваш труд, потому что сегодня нам действительно есть, чем гордиться. ПО «Полет» превратился в новую производственную площадку с новыми корпусами и, самое главное, с оптимистичным будущим. Я думаю, что мы в ближайшее время, год-полтора, завершим реконструкцию и выйдем на максимальные проектные мощности, - отметил Борисов.

На совещании с коллективом завода Борисов подвел итоги прошлого года, а также поставил ряд приоритетных задач на будущее. В настоящее время на космодроме Восточный ведется подготовка к запуску ракеты-носителя «Ангара-А5», которая была изготовлена на омском предприятии.

Глава региона Виталий Хоценко также обсудил с главой госкорпорации соглашения о сотрудничестве по работе над социальными и образовательными программами.