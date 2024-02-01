Контролер должен будет ловить зайцев и составлять административные протоколы. На их работу готовы потратить 5,1 млн.

Контролер должен будет ловить «зайцев» и составлять административные протоколы. На их работу готовы потратить 5,1 млн.

В Омске начали искать контролеров для проверок в общественном транспорте. Тендер на поиск объявило пассажирское предприятие № 8. На это организация готова потратить 5,1 млн рублей.

Контролеры должны отработать пять месяцев, семь дней в неделю. Первая смена начинается в 7:00, а заканчивается в 15:00. Вторая смена начнет работать с 12:00 до 20:00. Ревизор будет проверять пассажиров на наличие билетов, а также составлять административные протоколы.

Согласно техническому заданию, на работу контролер должен приходить аккуратным, в форменной одежде, иметь при себе служебное удостоверение и материалы об административном нарушении.