Самая низкая температура в январе была зафиксирована в Усть-Ишиме. А в целом на улице было не так холодно.

Самая низкая температура в январе была зафиксирована в Усть-Ишиме. А в целом на улице было не так холодно.

Омские синоптики представили информацию о погоде, которая наблюдалась на территории региона в первый месяц года. Январь стал холоднее декабря.

– На территории Омской области среднемесячная температура воздуха января составила –16…–18°, что около и на 1° выше климатической нормы. Первая декада была контрастной со средней температурой –12…–20°. По южной половине области это выше климатической нормы на 4–6°, по северной половине выше на 1–3°, а вот в северо-западных районах на 1° ниже нормы, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Максимально в январе температура поднималась до +2°. Самая низкая температура была зафиксирована в Усть-Ишиме 4 января – столбик термометра опустился до –40°.

За месяц сумма выпавших осадков составила 110–276 % от климатической нормы. Также в регионе наблюдались туманы, метели, гололедица, а порывы ветра достигали 23 м/с.