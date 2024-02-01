Статистики провели подсчеты еще за один месяц и пришли к выводу, что доходы жителей региона увеличились на 0,7 %.

Статистики провели подсчеты еще за один месяц и пришли к выводу, что доходы жителей региона увеличились на 0,7 %.

По данным Омскстата, средняя зарплата в регионе в ноябре прошлого года составила 55 645 рублей. По сравнению с октябрем она выросла почти на 400 рублей (0,7 %)

Рост за год составил 14,1 %. В ноябре 2022 года жители региона в среднем зарабатывали 48 645 рублей.

Отметим, что самые низкие зарплаты по-прежнему остаются в сфере производства одежды. Больше всего омичи зарабатывают на производствах кокса и нефтепродуктов.