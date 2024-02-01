Презентация прошла в библиотеке им. Пушкина. Сборник подготовил Омский Союз журналистов.

Презентация прошла в библиотеке им. Пушкина. Сборник подготовил Омский Союз журналистов.

В Омской государственной областной научной библиотеке им. Пушкина состоялась презентация печатного альманаха «Журналист Прииртышья. Атлас омских СМИ». Этот сборник в какой-то степени является второй частью «Журналиста Прииртышья», выпущенного в 2008 году к 50-летию Омского Союза журналистов.

– Полученный результат, на мой взгляд, заслуживает внимания, – отметил председатель Омского Союза журналистов Андрей Мотовилов. – По материалам атласа можно отследить 150-летнюю историю омской журналистики: в этапах становления отдельных редакций, в фотографиях коллективов, ярких именах. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом проекте и внес свою лепту в создание летописи омской прессы!

Новый атлас позволяет различным изданиям рассказать о себе. Около 80 редакций предоставило для него свои материалы. Кроме того, из «Атласа омских СМИ» можно подробно узнать о проектах и деятельности омского отделения Союза журналистов.

– Мы всегда рады видеть представителей журналистского сообщества в библиотеке в связи с какими-то мероприятиями и событиями. Мы всегда готовы сотрудничать со всеми СМИ, и отлично, что это мероприятие проходит именно у нас, – заявил директор библиотеки имени Пушкина Александр Ремезов. – Хочу поздравить омское отделение Союза журналистов России с 65-летием!

Омское отделение Союза журналистов России всегда было одним из самых активных и многочисленных, что отмечал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

– Прошлое издание альбома, прошлый сборник 2008 года, было одним из предметов моей гордости за мою председательскую деятельность, – говорит экс-председатель омского отделения Союза журналистов Татьяна Бессонова. – Этот сборник также получился отличным. Подобные проекты помогут сохранять историю профессии, чтобы о нас не забыли. Мы хотели бы верить, что хоть и пройдут годы, и придут наши потомки, посмотрят эти альбомы и скажут: «Какие интересные люди работали в омской журналистике!»

Тираж издания – 300 экземпляров. Журнал передали в библиотеки и редакции омских СМИ, в том числе и в редакцию РИА «Омск-информ», а также ветеранам журналистики, учебным заведениям и в Фонд областной научной библиотеки имени Пушкина.