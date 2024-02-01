Предприниматель и меценат Святослав Капустин вдохновил Сергея Фоминцева на создание книги о шахматах, в которой собраны мифы о происхождении игры и уловки современных читеров.

Предприниматель и меценат Святослав Капустин вдохновил Сергея Фоминцева издать книгу о шахматах, в которой собраны мифы о происхождении игры и уловки современных читеров.

В конце января в Санкт-Петербурге вышла книга автора парных шахмат (Chess-transit) Сергея Фоминцева и писательницы, главного редактора СМИ «Реальная Россия» Ирины Гирш. Книга, изданная при поддержке омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина, называется «Грехи шахматного мира».

Мифы

Книга рассказывает о мифах и загадках создания шахмат, о том, как эта игра влияла на культуру, историю и философию разных стран. Одной из таких загадок является происхождение игры.

– Практически во всех странах принято считать Индию родиной шахмат, но многочисленные исследования показывают и доказывают несостоятельность этой теории. Игра впитывала в себя разные компоненты других игр Востока, но современные правила оформлялись уже в Европе последние 200 лет, – рассказал Сергей Фоминцев.

Еще один миф – история о том, как индийский раджа решил наградить создателя шахмат и предложил ему самому выбрать награду. Создатель шахмат попросил положить на одну клетку зернышко, на вторую – в два раза больше, и так удваивать число зернышек, пока клетки не закончатся. Оказалось, что такого количества зерна невозможно найти.

– Сказка? Конечно. Но очень интересная и образная, ее рассказывают начинающим шахматистам и математикам – это ведь еще и математическая задача. И достаточно сложная. Мне очень повезло – я много лет был знаком с Юрием Львовичем Авербахом. Это старейший гроссмейстер мира. Он автор книги «От Чатуранги до наших дней». В свой столетний юбилей он признался, что сейчас историю создания и становления шахмат написал бы по-другому. Но часто миф так хочется принимать за правду, – отметил Фоминцев.

На сбор материала для книги ушли годы. В итоге его оказалось так много, что «Грехи шахматного мира» уместили не все. Материал постоянно пополняется, и в будущем авторы планируют увеличить объем книги.

Грехи

Уже по названию становится ясно, что книга не только о мифах, но и о грехах, связанных с шахматами. Главный из них читерство. Шахматные программы достигли такой силы игры, с которой не может справиться даже чемпион мира. Железный мозг просчитывает варианты гораздо быстрее, чем человеческий, а различные уловки позволяют использовать это не только в онлайн-игре.

– Недавно лучший игрок современности Магнус Карлсен проиграл Алишеру Сулейменову и обвинил организаторов в том, что те не запретили Алишеру играть в наручных часах. Магнус писал, что часы могли использоваться как датчик для получения подсказок, – отметил Фоминцев. – Появился даже термин «анальное читерство».

Этот неблагозвучный термин появился после скандала, который произошел в 2022 году на турнире в Сент-Луисе. Тогда еще чемпион мира Магнус Карлсен проиграл 19-летнему американцу Хансу Ниманну и снялся с турнира. Позже стало известно, что Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В интернете стала распространяться версия о том, что Ниманн мог использовать беспроводные анальные бусы с передатчиком. Доказательств этому нет. Однако расследование шахматного портала Chess.com показало, что Ниманн «вероятно, получал незаконную помощь» в более чем 100 онлайн-партиях. В ответ на обвинение в читерстве Ниманн попытался отсудить у Карлсена 100 млн долларов. Однако чемпиона мира лишь оштрафовали за снятие с турнира на 10 тыс. евро.

Еще один грех – договорные матчи и турниры. Они позволяют создать специальные условия для некоторых игроков.

– Нынешний чемпион Динь Лижень не рассматривался как кандидат в претенденты, но для него были созданы специальные турниры, где он добрал рейтинг. Магнус Карлсен по неясным причинам отказался от чемпионского титула, и Динь Лижень получил возможность сыграть матч и стал чемпионом мира. По такой же схеме создают самых юных гроссмейстеров, – считает Фоминцев.

К недобросовестной конкуренции могут привести и политические взгляды. Например, гроссмейстер Сергей Карякин публично поддержал спецоперацию, и Международная шахматная федерация дисквалифицировала его на полгода, лишив права бороться за шахматную корону.

– А он ведь основной матч за чемпионский титул сыграл вничью с Магнусом Карлсеном. Только тайм-брейк выявил сильнейшего, – отметил Фоминцев.

По словам шахматиста и автора книги, система определения чемпиона мира тоже неидеальна. Если игроки в классические шахматы сыграли матч вничью, им приходится играть несколько партий с укороченным временем. В итоге первые партии длятся по несколько часов, а последняя – несколько минут, и это совершенно разные шахматы.

Шахматы в СССР и России

В России более 600 шахматных разновидностей. По словам Фоминцева, они все еще очень популярны, хотя и не так, как в советское время.

– В СССР шахматы были массовым явлением – практически все знали правила. Но ведь тогда не было интернета и огромного разнообразия компьютерных игр, – отметил автор книги.

И раньше, и сейчас шахматы – это социальный лифт для лучших игроков. В России до сих пор больше гроссмейстеров и международных мастеров, чем в других странах. Страны СНГ – бывшие республики СССР – тоже сильны в шахматах.

Популярность шахмат доказывает и интерес к ним меценатов. На создание книги «Грехи шахматного мира» писателя вдохновил омский предприниматель Святослав Капустин.

– Я рад, что смог лично подарить Святославу Николаевичу нашу книгу. Он финансировал несколько наших шахматных проектов. Всероссийских и международных. В 2020 году только благодаря Святославу Николаевичу мы провели Первый чемпионат мира по парным шахматам. С 2018 по 2023 год с его помощью были определены чемпионы мира, Европы, России по ChessTransit. Святослав Николаевич вдохновил нас на написание книги, – отметил Фоминцев.

Пробный тираж составил 500 экземпляров, но сейчас к печати готовится еще 1000. Книгу также переведут на английский и китайский языки.

Почитать «Грехи шахматного мира» можно не только в бумажной версии. Она опубликована в электронном виде на сайте «Издатель электронных книг».